Вержиковская (Кобозева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Кобозев Николай Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1832
Рождение ребёнка
12.08.1835
Дочь: Сергиенко Ефимия Ануфриевна
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
04.03.1837
Дочь: Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Мария Ануфриевна
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
12.01.1841
Сын: Вержиковский Павел Ануфриевич
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
27.03.1843
Дочь: Матрона Ануфриевна
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Головченко Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Рождение ребёнка
18.03.1853
Сын: Вержиковский Арсений Ануфриевич
Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно