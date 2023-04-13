Вержиковская (Кобозева) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Кобозева) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Кобозев Николай Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1832

Муж: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
12.08.1835

Дочь: Сергиенко Ефимия Ануфриевна

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
04.03.1837

Дочь: Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Мария Ануфриевна

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
12.01.1841

Сын: Вержиковский Павел Ануфриевич

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
27.03.1843

Дочь: Матрона Ануфриевна

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Головченко Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Рождение ребёнка
18.03.1853

Сын: Вержиковский Арсений Ануфриевич

Отец ребёнка: Вержиковский Ануфрий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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