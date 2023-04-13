Кобозев Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозев Николай Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

03.03.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Вержиковская Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кобозев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кобозев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1866
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