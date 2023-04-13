Кобозев Николай Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти03.03.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Вержиковская Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кобозев Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кобозев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1866