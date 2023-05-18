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Вержиковский Ануфрий Трофимович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Вержиковский Трофим Семенович

Мать: Вержиковская Ефимия

Бракосочетание
04.12.1832

Жена: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1835

Дочь: Сергиенко Ефимия Ануфриевна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1837

Дочь: Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Мария Ануфриевна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1841

Сын: Вержиковский Павел Ануфриевич

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1843

Дочь: Матрона Ануфриевна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Головченко Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1853

Сын: Вержиковский Арсений Ануфриевич

Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1858
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