Вержиковский Ануфрий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти19.01.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Вержиковский Трофим Семенович
Мать: Вержиковская Ефимия
Бракосочетание
04.12.1832
Рождение ребёнка
12.08.1835
Дочь: Сергиенко Ефимия Ануфриевна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1837
Дочь: Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Мария Ануфриевна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1841
Сын: Вержиковский Павел Ануфриевич
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1843
Дочь: Матрона Ануфриевна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Головченко Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1853
Сын: Вержиковский Арсений Ануфриевич
Мать ребёнка: Вержиковская Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1858