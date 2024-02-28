Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

04.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1970

Отец: Сергеев Сергей Сергеевич

Мать: Сергеева Галина Григорьевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Ширипов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
27.03.1997

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширипов Андрей Юрьевич

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