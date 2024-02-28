Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1970
Рождение ребёнка
20.10.1992
Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
27.03.1997
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
12.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширипов Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно