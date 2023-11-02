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Ширипов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

21.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1992 г.р.
1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Ширипов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
27.03.1997

Дочь: (Ширипова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

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