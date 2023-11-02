Ширипов Андрей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1992
Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.1997
Дочь: (Ширипова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
12.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна