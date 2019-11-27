Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна

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Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.06.1948

Дата смерти

27.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1948

Отец: Скопичев Григорий Григорьевич

Мать: Скопичева Ефросинья Мироновна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.05.1970

Дочь: Ширипова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сергеев Сергей Сергеевич

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.10.1976

Сын: Сергеев Роман Александрович

Отец ребёнка: Сергеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.1982

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сергеев Александр Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Сергеев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Александр Сергеевич

Смерть
27.11.2019
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Причина смерти: онкология (рак груди)
Похороны
Неизвестно
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
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