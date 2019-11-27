Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1948
Дата смерти27.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1948
Рождение ребёнка
04.05.1970
Дочь: Ширипова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сергеев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.10.1976
Сын: Сергеев Роман Александрович
Отец ребёнка: Сергеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1982
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сергеев Александр Сергеевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2019
Причина смерти: онкология (рак груди)
Похороны
Неизвестно