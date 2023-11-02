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Сергеев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-инфекционист
Рождение ребёнка
04.05.1970

Дочь: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

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