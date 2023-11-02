Сергеев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-инфекционист
Рождение ребёнка
04.05.1970
Дочь: Ширипова (Сергеева) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Сергеева (Скопичева) Галина Григорьевна
Тымовское, Тымовский, Сахалинская область