Снарская (Пак) Татьяна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снарская (Пак) Татьяна Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: Пак Олег Семёнович

Мать: Пак Людмила Валерьяновна

Рождение ребёнка
22.11.1977

Сын: Снарский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Снарский Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: Сафронова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Снарский Сергей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снарский Сергей Афанасьевич

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