Снарская (Пак) Татьяна Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: Пак Олег Семёнович
Мать: Пак Людмила Валерьяновна
Рождение ребёнка
22.11.1977
Сын: Снарский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Снарский Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: Сафронова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Снарский Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно