Снарский Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1977
Сын: Снарский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Снарская Татьяна Олеговна
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: Сафронова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Снарская Татьяна Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно