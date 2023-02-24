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Снарский Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1977

Сын: Снарский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Снарская Татьяна Олеговна

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: Сафронова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Снарская Татьяна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снарская Татьяна Олеговна

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