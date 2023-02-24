Пак Олег Семёнович
Место рождениярод. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск
Дата рождения13.12.1930
Дата смерти08.05.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930
Отец: Пак Сид
Мать: Пак Лидия Сергеевна
род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск
Рождение ребёнка
08.12.1952
Сын: Пак Пётр Олегович
Мать ребёнка: Пак Людмила Валерьяновна
род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск
Рождение ребёнка
02.11.1955
Дочь: Снарская Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Пак Людмила Валерьяновна
Смерть
08.05.1994