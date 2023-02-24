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Пак Олег Семёнович

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Место рождения

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск

Дата рождения

13.12.1930

Дата смерти

08.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930

Отец: Пак Сид

Мать: Пак Лидия Сергеевна

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск
Рождение ребёнка
08.12.1952

Сын: Пак Пётр Олегович

Мать ребёнка: Пак Людмила Валерьяновна

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск
Рождение ребёнка
02.11.1955

Дочь: Снарская Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Пак Людмила Валерьяновна

Смерть
08.05.1994
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