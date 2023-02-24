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Сафронова (Снарская) Мария Сергеевна
Сафронова (Снарская) Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1983
Пол
Женский
Отец
Снарский Сергей Афанасьевич
1954 г.р.
Мать
Снарская (Пак) Татьяна Олеговна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1983
Отец:
Снарский Сергей Афанасьевич
Мать:
Снарская Татьяна Олеговна
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