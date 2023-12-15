Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1894
Дата смерти23.04.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1894
Отец: Шерстенников Порфирий Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1919
Отец ребёнка: Шихалеев Иван Николаевич
Восприемник: Шерстенников Николай Перфильевич
Рождение ребёнка
21.04.1921
Дочь: Шихалеева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шихалеев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1925
Сын: Кузнецов Вениамин (Викентий) Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович
Всегда считал, что он 1926 года рождения
Бракосочетание
05.10.1925
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Валентин Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Черезова (Кузнецова) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович
Смерть
23.04.1936