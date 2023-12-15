Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шерстенникова) Вера Перфирьевна

Место рождения

Некрасовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.09.1894

Дата смерти

23.04.1936

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1894

Отец: Шерстенников Порфирий Макарович

Мать: не указана

Некрасовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалеев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1919

Сын: Шихалеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Шихалеев Иван Николаевич

Восприемник: Шерстенников Николай Перфильевич
Рождение ребёнка
21.04.1921

Дочь: Шихалеева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шихалеев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1925

Сын: Кузнецов Вениамин (Викентий) Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Всегда считал, что он 1926 года рождения
Бракосочетание
05.10.1925

Муж: Кузнецов Семен Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Валентин Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Черезова (Кузнецова) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Егорович

Моржевской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
23.04.1936

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