Шихалеев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1919
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Перфирьевна
Восприемник: Шерстенников Николай Перфильевич
Рождение ребёнка
21.04.1921
Дочь: Шихалеева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Перфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925