Шихалеев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалеев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1919

Сын: Шихалеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Перфирьевна

Восприемник: Шерстенников Николай Перфильевич
Рождение ребёнка
21.04.1921

Дочь: Шихалеева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Перфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Вера Перфирьевна

Смерть
1925
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