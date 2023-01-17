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Баскакова Мария Васильевна (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

10.07.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Рождение ребёнка
1831

Сын: Баскаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Рождение ребёнка
1838

Сын: Баскаков Тарасий Николаевич

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Баскакова Марья Николаева

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Рождение ребёнка
1844

Сын: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Отец ребёнка: Баскаков Николай

Смерть
10.07.1878 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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