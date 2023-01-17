Баскакова Мария Васильевна (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти10.07.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Баскаков Василий Николаевич (С.)
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1838
Сын: Баскаков Тарасий Николаевич
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Баскакова Марья Николаева
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1844
Сын: Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)
Отец ребёнка: Баскаков Николай
Смерть
10.07.1878 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область