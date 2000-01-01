Баскаков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Баскакова Елена Иванова
Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова
Рождение ребёнка
06.05.1867
Дочь: Баскакова Елена Иванова(Р.С)
Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно