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Баскаков Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Баскаков Николай

Мать: Баскакова Мария Васильевна (С.)

Рождение ребёнка
1859

Сын: Баскаков Федор Иванов

Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Баскакова Елена Иванова

Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова

Рождение ребёнка
06.05.1867

Дочь: Баскакова Елена Иванова(Р.С)

Мать ребёнка: Баскакова Дарья Ирадионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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