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Баскаков Василий Николаевич (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.06.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Баскаков Николай

Мать: Баскакова Мария Васильевна (С.)

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баскакова Марья Васильева

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Баскакова Акилина Васильева

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
26.01.1867

Дочь: Баскакова Анна Васильева(Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Марья Казмина (С.)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Марья Казмина (С.)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Фекла Иванова

Смерть
28.06.1877 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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