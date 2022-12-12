Баскаков Василий Николаевич (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.06.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Баскакова Марья Васильева
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Баскакова Акилина Васильева
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1867
Дочь: Баскакова Анна Васильева(Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Марья Казмина (С.)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Фекла Иванова
Смерть
28.06.1877 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область