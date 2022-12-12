Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти24.03.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1844
Отец: Баскаков Николай
Рождение ребёнка
06.10.1867
Дочь: Баскакова Анна Дионисовна(Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Лукия Андреева(С)
Бракосочетание
22.07.1868
Рождение ребёнка
13.04.1870 ст.
Дочь: Баскакова Александра Дионисовна
Мать ребёнка: Баскакова Акилина Иванова(Б.С)
Бракосочетание
24.07.1878 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1879 ст.
Дочь: Баскакова Акилина Дионисовна(Р.С.)
Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова(Б)
Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.
Сын: Баскаков Феодор Дионисович(Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова(Б)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1902 ст.
Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область