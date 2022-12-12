Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

Баскаков Дионисий Николаевич(Б.Б.С)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.03.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Баскаков Николай

Мать: Баскакова Мария Васильевна (С.)

Рождение ребёнка
06.10.1867

Дочь: Баскакова Анна Дионисовна(Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Лукия Андреева(С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.07.1868

Жена: Баскакова Акилина Иванова(Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1870 ст.

Дочь: Баскакова Александра Дионисовна

Мать ребёнка: Баскакова Акилина Иванова(Б.С)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.07.1878 ст.

Жена: Баскакова Татьяна Иванова(Б)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.06.1879 ст.

Дочь: Баскакова Акилина Дионисовна(Р.С.)

Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова(Б)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.

Сын: Баскаков Феодор Дионисович(Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Татьяна Иванова(Б)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Лукия Андреева(С)

Смерть
24.03.1902 ст.
Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close