Назарова (Кашина) Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Кашина) Анна Павловна

Назарова (Кашина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашин Павел Андреевич

Мать: Кашина (Ушакова) Олимпиада Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленина (Назарова) Манефа

Отец ребёнка: Назаров неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Федор

Отец ребёнка: Назаров неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Михаил

Отец ребёнка: Назаров неизвестно

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.