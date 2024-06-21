Назарова (Кашина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленина (Назарова) Манефа
Отец ребёнка: Назаров неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Федор
Отец ребёнка: Назаров неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Михаил
Отец ребёнка: Назаров неизвестно
Смерть
Неизвестно