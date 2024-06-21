Кашина (Ушакова) Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Ушакова) Олимпиада Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ушаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Кашина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опутина (Кашина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Степан Павлович

Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.

Дочь: Коняева (Кашина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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