Кашина (Ушакова) Олимпиада Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Ушаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Кашина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опутина (Кашина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1897 ст.
Дочь: Коняева (Кашина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кашин Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно