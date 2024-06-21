Назаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Назарова жена Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Назарова жена Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Назарова жена Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: Назарова жена Михаила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова жена Михаила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно