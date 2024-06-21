Назаров Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров неизвестно

Мать: Назарова (Кашина) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Назарова жена Михаила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Назарова жена Михаила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Назарова жена Михаила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Назарова жена Михаила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова жена Михаила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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