Назаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова жена Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова жена Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова жена Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова жена Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно