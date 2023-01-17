Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козма Фомич
Мать ребёнка: Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Фомич
Мать ребёнка: Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фаддей Фомич
Мать ребёнка: Фекла Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763