Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома

Фома

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Козма Фомич

Мать ребёнка: Фекла Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Фомич

Мать ребёнка: Фекла Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Фаддей Фомич

Мать ребёнка: Фекла Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1763
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close