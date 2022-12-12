Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Фома
Мать: Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иоаким Иванович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно