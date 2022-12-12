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Иван Фомич

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Фома

Мать: Фекла Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иоаким Иванович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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