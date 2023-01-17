Фекла Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козма Фомич
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фаддей Фомич
Отец ребёнка: Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781