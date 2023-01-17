Фекла Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Козма Фомич

Отец ребёнка: Фома

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Фаддей Фомич

Отец ребёнка: Фома

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1781
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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