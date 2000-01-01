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Венедикт Калинович

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Место рождения

сельцо Чиур, Меленковский уезд

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: Калин Евсевьевич

Мать: Агафья

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Парасковья Венедиктовна

Мать ребёнка: Жена Венедикта

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Венедиктовна

Мать ребёнка: Жена Венедикта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Венедикта

Смерть
Неизвестно
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