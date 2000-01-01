Венедикт Калинович
Место рождениясельцо Чиур, Меленковский уезд
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: Калин Евсевьевич
Мать: Агафья
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Парасковья Венедиктовна
Мать ребёнка: Жена Венедикта
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Венедиктовна
Мать ребёнка: Жена Венедикта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Венедикта
Смерть
Неизвестно