Жена Венедикта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Венедикта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Парасковья Венедиктовна

Отец ребёнка: Венедикт Калинович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Венедиктовна

Отец ребёнка: Венедикт Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедикт Калинович

Смерть
Неизвестно
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