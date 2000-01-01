Парасковья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Венедикт Калинович

Мать: Жена Венедикта

Смерть
Неизвестно
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