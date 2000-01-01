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Парасковья Венедиктовна
Парасковья Венедиктовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Венедикт Калинович
Вычислено 1805 г.р.
Мать
Жена Венедикта
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Венедикт Калинович
Мать:
Жена Венедикта
Смерть
Неизвестно
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