Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Алексей Калинович

Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Калиновна

Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Венедикт Калинович

Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close