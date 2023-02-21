Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алексей Калинович
Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Калиновна
Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Венедикт Калинович
Отец ребёнка: Калин (Каленик) Евсевьевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно