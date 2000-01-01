Алексей Калинович
Место рожденияМеленковский уезд, сельцо Чиур
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Калин Евсевьевич
Мать: Агафья
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Герасим Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Фадеевна
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Фадеевна
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Судариков Михей Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Фадеевна
Чиур, Владимирская губерния, Меленковский уезд (существовал с 1778 по 1926)
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Фадеевна
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Артемон Алексеевич
Мать ребёнка: Ксения Фадеевна
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Смерть
Неизвестно