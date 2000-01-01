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Алексей Калинович

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Место рождения

Меленковский уезд, сельцо Чиур

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1810 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Калин Евсевьевич

Мать: Агафья

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Герасим Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Фадеевна

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Фадеевна

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Судариков Михей Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Фадеевна

Чиур, Владимирская губерния, Меленковский уезд (существовал с 1778 по 1926)
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Фадеевна

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Артемон Алексеевич

Мать ребёнка: Ксения Фадеевна

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Смерть
Неизвестно
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