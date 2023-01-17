Михеев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1855 по 1880
Дочь: Ефремова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно