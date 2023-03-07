Ефремова (Михеева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Михеева) Евдокия Петровна

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Место рождения

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

С 1855 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1880

Отец: Михеев Пётр

Мать: не указана

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Ефремов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Ефремов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.

Сын: Ефремов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Григорий Константинович

Смерть
Неизвестно
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