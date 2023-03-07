Ефремова (Михеева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияС 1855 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1880
Отец: Михеев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Ефремов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно