Пальгуй Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1929
Дата смерти06.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Новик Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Корженевская Томара Николаевна
Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1958
Дочь: Полякова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
05.04.1959
Дочь: Фещенко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна
Смерть
06.09.1988