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Пальгуй Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1929

Дата смерти

06.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Новик Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
Рождение
23.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Корженевская Томара Николаевна

Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1958

Дочь: Полякова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.04.1959

Дочь: Фещенко Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.09.1988
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