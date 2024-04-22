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Полякова (Пальгуй) Татьяна Николаевна

Место рождения

Червоное, Сумська область

Дата рождения

01.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958

Отец: Пальгуй Николай Гаврилович

Мать: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
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