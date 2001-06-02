Пальгуй (Фисюн) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти02.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Новик Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Корженевская Томара Николаевна
Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
01.05.1958
Дочь: Полякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
05.04.1959
Дочь: Фещенко Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович
Смерть
02.06.2001