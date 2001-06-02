Пальгуй (Фисюн) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуй (Фисюн) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

02.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Новик Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович

Червоное, Сумська область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Корженевская Томара Николаевна

Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович

Червоное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1958

Дочь: Полякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович

Червоное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.04.1959

Дочь: Фещенко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Пальгуй Николай Гаврилович

Червоное, Сумська область
Смерть
02.06.2001
Червоное, Сумська область
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