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Новик (Пальгуй) Екатерина Николаевна
Новик (Пальгуй) Екатерина Николаевна
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Древо
Место рождения
Червоное
, Сумська область
Дата рождения
23.04.1929
Пол
Женский
Отец
Пальгуй Николай Гаврилович
1929 г.р.
Мать
Пальгуй (Фисюн) Наталья Федоровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929
Отец:
Пальгуй Николай Гаврилович
Мать:
Пальгуй Наталья Федоровна
Червоное
, Сумська область
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