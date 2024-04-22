Новик (Пальгуй) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик (Пальгуй) Екатерина Николаевна

Место рождения

Червоное, Сумська область

Дата рождения

23.04.1929

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929

Отец: Пальгуй Николай Гаврилович

Мать: Пальгуй Наталья Федоровна

Червоное, Сумська область
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