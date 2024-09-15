Михайлов Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-53л
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Дочь: (Михайлова) Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-53л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1852
Сын: Михайлов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михайлов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Михайлов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
ГАСО, 179-1-213-52об
Смерть
Неизвестно