Михайлов Яков Ефимович 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Яков Ефимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ефим (Михайло) Платонович

Мать: (Комарова) Настасья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-53л
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Дочь: (Михайлова) Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-53л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1852

Сын: Михайлов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михайлов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Михайлов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Смерть
Неизвестно

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