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Михайлова Анна Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Яков Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-53л
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Дочь: (Михайлова) Августа Яковлевна

Отец ребёнка: Михайлов Яков Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-53л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1852

Сын: Михайлов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михайлов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Михайлов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-52об
Смерть
Неизвестно

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