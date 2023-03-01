Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Артёмович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Артёмович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Журавлев Корней Петрович

Отец ребёнка: Петр Артёмович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Савелий Петрович

Отец ребёнка: Петр Артёмович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Артёмович

Смерть
До 1833
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