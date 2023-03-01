Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Артёмович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Артёмович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Петр Артёмович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Савелий Петрович
Отец ребёнка: Петр Артёмович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Артёмович
Смерть
До 1833