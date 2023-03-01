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Журавлев Корней Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Петр Артёмович

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Журавлев Данила Корнеевич

Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1825

Сын: Журавлев Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Журавлев Михайло Корнеевич

Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Корнеевна

Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Матрёна Ивановна

Смерть
После 1833
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