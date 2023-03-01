Журавлев Корней Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Петр Артёмович
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Журавлев Данила Корнеевич
Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1825
Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Журавлев Михайло Корнеевич
Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Корнеевна
Мать ребёнка: Журавлева Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1833