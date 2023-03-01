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Петр Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Артём Ануфриевич

Мать: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Журавлев Корней Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Савелий Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
После 1833
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