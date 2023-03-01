Петр Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Артём Ануфриевич
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Савелий Петрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
После 1833