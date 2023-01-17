Курбатов Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиОколо 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Курбатова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Курбатова Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Анна Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1756