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Курбатов Андрей Иванов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1721

Дата смерти

Около 1756

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Курбатов Иван Афанасьевич

Мать: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Курбатов Степан Андреев

Мать ребёнка: Курбатова Анна Яковлева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Курбатов Елисей Андреев

Мать ребёнка: Курбатова Анна Яковлева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Около 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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