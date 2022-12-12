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Курбатов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Курбатов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Надежда Григорьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Надежда Григорьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1721

Сын: Курбатов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1730

Сын: Курбатов Иван Иванов

Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель, рудознатец
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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