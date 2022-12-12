Курбатов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Курбатов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Курбатов Иван Иванов
Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель, рудознатец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748