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Курбатов Иван Иванов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Курбатов Иван Афанасьевич

Мать: Курбатова 2-Я Жена Феврония Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Прокопей Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Курбатов Петр Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Марья Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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