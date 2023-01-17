Курбатов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Курбатов Петр Иванов
Мать ребёнка: Курбатова Марья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно