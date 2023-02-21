Курбатова 2-я жена (Зайцова) Феврония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова 2-я жена (Зайцова) Феврония Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1761

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Зайцов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Курбатов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Афанасьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1730

Сын: Курбатов Иван Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Афанасьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1761
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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