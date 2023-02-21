Курбатова 2-я жена (Зайцова) Феврония Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1761
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Зайцов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Курбатов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Курбатов Иван Иванов
Отец ребёнка: Курбатов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761