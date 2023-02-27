Рогозин Родион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рогозин Григорий Николаевич
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Елизар
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно