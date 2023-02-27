Рогозин Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозин Григорий Николаевич

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Евдокия

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Елизар

Мать ребёнка: Евдокия

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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