(Рогозина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Родион

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Родион

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Алексей

Отец ребёнка: Рогозин Родион

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Родион

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Елизар

Отец ребёнка: Рогозин Родион

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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