(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Родион
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Родион
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Алексей
Отец ребёнка: Рогозин Родион
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Родион
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Елизар
Отец ребёнка: Рогозин Родион
Смерть
Неизвестно