Биндер (Охочинская) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиндер (Охочинская) Елена Ивановна

Биндер (Охочинская) Елена Ивановна

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 11.05.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.05.1872 ст.

Отец: Охочинский Иван Яковлевич

Мать: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Речме. Дворянин Иван Яковлевич Охочинский и его законная жена Евдокия Флоровна, оба православного исповедания крестят дочь Елену. Восприемники: Московский меща... Показать все
Восприемник
03.09.1889 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
Церковь Распятия Христова. Города Серпухова мещанин Сергей Иванович Хатунцов и дочь дворянина девица Елена Иванова Охочинская - восприемники младенца Михаила: Михаил Иванович Беховской (Р. 30.08.188... Показать все
Бракосочетание
16.08.1892 ст.

Муж: Биндер Густав Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Распятия Христова Жених: Французский подданный Густав Петрович Биндер католического вероисповедания первым браком. 31 год Невеста: Дочь дворянина Елена Иванова Охочинская, православного верои... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.