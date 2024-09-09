Биндер (Охочинская) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 11.05.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 11.05.1872 ст.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Речме. Дворянин Иван Яковлевич Охочинский и его законная жена Евдокия Флоровна, оба православного исповедания крестят дочь Елену. Восприемники: Московский меща... Показать все
Восприемник
03.09.1889 ст.
Церковь Распятия Христова. Города Серпухова мещанин Сергей Иванович Хатунцов и дочь дворянина девица Елена Иванова Охочинская - восприемники младенца Михаила: Михаил Иванович Беховской (Р. 30.08.188... Показать все
Бракосочетание
16.08.1892 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Распятия Христова Жених: Французский подданный Густав Петрович Биндер католического вероисповедания первым браком. 31 год Невеста: Дочь дворянина Елена Иванова Охочинская, православного верои... Показать все
Смерть
Неизвестно