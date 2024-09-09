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Биндер Густав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Биндер Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1892 ст.

Жена: Биндер (Охочинская) Елена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Распятия Христова Жених: Французский подданный Густав Петрович Биндер католического вероисповедания первым браком. 31 год Невеста: Дочь дворянина Елена Иванова Охочинская, православного верои... Показать все
Упоминание
11.03.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Московский окружной суд, постановление об утверждении к исполнению духовного завещания С.В. Охочинской, выдано В.А. Охочинскому, 11 марта 1910 года. Гербовая марка 1 рубль 25 копеек. Выписка из первой... Показать все

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