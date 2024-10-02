Охочинский Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охочинский Епенет Иванович
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охочинский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Рождение ребёнка
Около 11.05.1872 ст.
Дочь: Биндер (Охочинская) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Речме. Дворянин Иван Яковлевич Охочинский и его законная жена Евдокия Флоровна, оба православного исповедания крестят дочь Елену. Восприемники: Московский меща... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Охочинский Валерьян Иванович
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Дочь: Беляева (Охочинская) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Церковь Распятия Христова. Неслужащий дворянин Иван Яковлевич Охочинский и законная жена его Евдокия Фролова , оба православного вероисповедания крестят дочь Таисию. Восприемники: Серпуховской м... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Сын: Охочинский Валерий Иванович
Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)
Место жительства
1899
Москва, город федерального значения Москва
- дворянин, Александровская ул., 1330 Национальная электронная библиотека, Памятная книжка Московской губернии, Памятная книжка Московской губернии на 1899 год, стр. 613
Смерть
Неизвестно