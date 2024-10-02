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Охочинский Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охочинский Епенет Иванович

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охочинский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Рождение ребёнка
Около 11.05.1872 ст.

Дочь: Биндер (Охочинская) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Речме. Дворянин Иван Яковлевич Охочинский и его законная жена Евдокия Флоровна, оба православного исповедания крестят дочь Елену. Восприемники: Московский меща... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Охочинский Валерьян Иванович

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Дочь: Беляева (Охочинская) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Церковь Распятия Христова. Неслужащий дворянин Иван Яковлевич Охочинский и законная жена его Евдокия Фролова , оба православного вероисповедания крестят дочь Таисию. Восприемники: Серпуховской м... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Сын: Охочинский Валерий Иванович

Мать ребёнка: Охочинская Евдокия Фроловна (Флоровна?)

Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
1899
Москва, город федерального значения Москва
- дворянин, Александровская ул., 1330 Национальная электронная библиотека, Памятная книжка Московской губернии, Памятная книжка Московской губернии на 1899 год, стр. 613
Смерть
Неизвестно

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