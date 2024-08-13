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Бахтин Марк Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Бахтин Карп Степанович

Мать: Бахтина Дарья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Михаил Маркович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Василий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Максим Маркович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Алексей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бахтин Егор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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