Бахтин Марк Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Отец: Бахтин Карп Степанович
Мать: Бахтина Дарья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бахтин Егор Маркович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно